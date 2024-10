Gewalttat an Frau in Stadtgemeinde im Bezirk Gänserndorf

In Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf ist am Freitagabend ein Polizei-Großeinsatz im Gang gewesen. Im Gebiet der Stadtgemeinde war eine Gewalttat verübt worden, teilte Behördensprecherin Manuela Weinkirn mit. In Weingärten wurde eine weibliche Leiche entdeckt. Die Frau habe eine Schnittverletzung aufgewiesen. Eine Fahndung nach einem Verdächtigen dauerte in den Abendstunden an.

von APA