Gerichtstermin versäumt: Ex-Model Katie Price verhaftet

Das britische Ex-Model Katie Price ist nach der Ankunft in Großbritannien am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet worden. Der Grund: Die 46-Jährige war nicht zu einem Gerichtstermin in einem Insolvenzverfahren erschienen. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, bleibt sie nun bis Freitag auf einer Polizeiwache in Untersuchungshaft und soll dann vor Gericht aussagen. Die Polizei teilte die Verhaftung am Donnerstagabend mit den Begleitumständen mit, ohne Price' Namen zu nennen.

von APA