Gerald Grosz' Katze erhielt ORF-Mahnung

Der neue ORF-Beitrag zeitigt in einem speziellen Fall Skurriles. So erhielt die Katze des ehemaligen BZÖ-Politikers Gerald Grosz eine Mahnung, die auch der APA vorliegt. Adressiert ist die Zahlungsaufforderung samt Androhung einer Gehaltspfändung an "Chouchou Grosz". Laut ORF wurde die Katze aktiv angemeldet, Grosz beteuerte aber, nicht selbst dafür verantwortlich zu sein. Er wollte seine Katze schon einmal für den SPÖ-Vorsitz ins Rennen schicken.

von APA