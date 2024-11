Erstaunlich, zukunftsweisend und unlenkbar: So bewirbt Florian Novak sein neues Medienprojekt namens "Jetzt". Es soll 2025 starten. Mit zwei ausführlichen Artikeln pro Tag - in Schriftform und zum Anhören per App samt anschließender Diskussion - will er mit "Jetzt" den Blick auf drängende Themen richten und sich für die zahlenden Mitglieder als Ruhepol im Nachrichtengewitter präsentieren. Vorbild ist "Zetland" aus Dänemark, das als strategischer Partner die Technik liefert.

von APA