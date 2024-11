Hollywood-Star George Clooney (63, "Ocean's 13", "Gravity") stimmt vier Monate vor seinem geplanten Broadway-Debüt mit einem Trailer auf seinen Auftritt ein. Im kommenden März soll das Stück "Good Night, and Good Luck" auf der New Yorker Theatermeile Premiere feiern. In einem einminütigen Video, in Schwarz-Weiß gedreht, geht Clooney mit mahnenden Worten in der Rolle des legendären Fernsehjournalisten Edward R. Murrow unter die Haut.

von APA