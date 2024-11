Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl möchte das Angebot für Kinderbetreuung in den Kommunen ausbauen. "Wir sehen uns zuständig für die Kinderbetreuung und wollen das umsetzen", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Absolut ablehnen" würde Pressl hingegen einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze. Dieser würde "nur zu Gerichtsverfahren" führen. Das Amt als Bürgermeister bezeichnete er als zukunftsträchtig und "irrsinnig schön".

von APA