Einen bitteren Abend hat Matthias Braunöder am Donnerstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit Como erlebt. Der Aufsteiger verlor das Heimspiel gegen Lazio Rom mit 1:5 (0:2), Braunöder wurde in der 62. Minute mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Der ehemalige Austrianer war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum ersten Mal verwarnt worden.

von APA