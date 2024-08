Gauff kommt vor Titelverteidigung in New York nicht in Fahrt

Für Coco Gauff läuft es eineinhalb Wochen vor Beginn der US Open in New York, wo sie Titelverteidigerin ist, weiter nicht nach Wunsch. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite unterlag am Donnerstag bei der Generalprobe in Cincinnati schon in der zweiten Runde der Kasachin Julia Putinzewa mit 4:6,6:2,4:6. Für die 20-jährige US-Amerikanerin setzt sich damit eine Niederlagenserie fort. Sie verliert im Ranking einen Platz, denn auch in Ohio hatte Gauff im Vorjahr den Titel geholt.

von APA