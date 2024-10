Gardos/Polcanova haben bei EM Mixed-Medaille sicher

Die Tischtennis-Heim-EM in Linz hat für Österreichs Asse höchst erfreulich begonnen. Robert Gardos und Sofia Polcanova haben nach zwei Erfolgen im Mixed am Donnerstag eine Medaille sicher. Die EM-Dritten von 2022 feierten erst ein 3:2 über die Polen Maciej Kubik/Katarzyna Wegrzyn und fertigten danach die serbische Paarung Dimitrije Levajac/Izabela Lupulesku mit 3:0 ab. Am Freitag (12.30 Uhr) treffen Gardos/Polcanova im Halbfinale auf Annett Kaufmann/Patrick Franziska (GER).

von APA