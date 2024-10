Gardos/Habesohn verlieren Grand-Smash-Viertelfinale

Im Viertelfinale des Grand-Smash-Tischtennisturniers in Peking ist für Robert Gardos/Daniel Habesohn am Donnerstag das erwartete Aus gekommen. Das ÖTTV-Duo, das am Vortag die schwedischen Ex-Weltmeister Mattias Falck/Kristian Karlsson mit 3:2 niedergerungen hatte, war gegen die topgesetzten Chinesen Lin Gaoyuan/Lin Shidong beim 0:3 (-4,-4,-7) chancenlos. Gardos/Habesohn belegten damit Rang fünf.

von APA