Die heimische Gaming-Wirtschaft ist in den vergangenen sechs Jahren rasant gewachsen, wie die am Dienstag veröffentlichte Game Development Studie 2024 des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) zeigt. Rund 150 Unternehmen sind demnach derzeit in der Spieleentwicklung tätig - das entspreche einem Wachstum von 71,3 Prozent seit 2018. Damit generierten die "Game Developer" einen gesamtwirtschaftlichen Umsatz von 188,7 Mio. Euro, 85 Prozent davon im Ausland.

von APA