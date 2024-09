GAK nach Heim-1:1 gegen Altach in Bundesliga weiter sieglos

Der GAK muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit 2007 warten. Der Aufsteiger kam am Sonntag im einzigen Sonntag-Spiel der 6. Runde - Austria gegen Sturm Graz und Hartberg gegen WSG Tirol wurden aufgrund des Extremwetters abgesagt - nur zu einem Heim-1:1 gegen Altach. Gustavo Santos schoss die Gäste in Führung (4.), Christian Lichtenberger gelang der Ausgleich (20.). Der GAK ist damit Tabellenneunter, die Vorarlberger liegen an der siebenten Stelle.

von APA