GAK hat mit Poms laut Berichten neuen Cheftrainer gefunden

Der GAK soll laut Medienberichten mit Rene Poms den neuen Cheftrainer gefunden haben. Der Steirer hat seinen Vertrag beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina am Montagabend aufgelöst. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Graz hatte sich davor vom bisherigen Coach Gernot Messner getrennt, nachdem in den bisherigen zehn Saisonspielen kein einziger Sieg angeschrieben wurde. Aktuell ist der GAK deshalb am Tabellenende zu finden.

von APA