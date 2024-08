Gabalier kämpft vor Kitzbühel-Konzerten mit Stimmproblemen

Der Steirer hoffte indes, überhaupt spielen zu können. Er bedankte sich bei der "HNO-Abteilung im LKH Klagenfurt", wo er offenbar in Behandlung gewesen war.

Gabalier soll am Freitag und Samstag in der Tiroler Gamsstadt und Society-Hotspot Kitzbühel beim 10. Musikfestival Kitzbühel auftreten. Zwei ausverkaufte Open-Air-Konzerte sind im Tennisstadion geplant. Während am Freitag neben Gabalier noch Gregor Meyle, Mario Barth, The BossHoss und Thorsteinn Einarsson angekündigt sind, soll die Bühne am Samstag Gabalier alleine gehören. Dann steht ein Auftritt seiner Tour "Der Dirndl-Wahnsinn geht weiter" am Programm.