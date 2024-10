G7-Staaten bekräftigen Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen

Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sind die Verteidigungsminister der G7-Staaten am Samstag zu einem Treffen in Neapel zusammengekommen. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto empfing seine Amtskollegen im Königlichen Schloss in der süditalienischen Stadt. Unter den Teilnehmern des ersten G7-Treffens der Verteidigungsminister überhaupt sind auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

"Ich glaube, dass unsere heutige Anwesenheit [...] eine starke Botschaft an diejenigen sendet, die versuchen, unsere demokratischen Systeme zu behindern", sagte Crosetto zum Auftakt des Treffens. Italien hat derzeit den rotierenden Vorsitz der G7-Staaten inne, zu denen neben Deutschland auch Frankreich, Kanada, die USA, Japan und Großbritannien zählen. Crosetto sagte weiter, er habe das Treffen der G7-Minister angesichts der vielen Konflikte, mit denen die internationale Gemeinschaft konfrontiert sei, einberufen. Während des eintägigen Gipfels soll es auch um die Entwicklung und Sicherheit in Afrika und die Lage im asiatisch-pazifischen Raum gehen.