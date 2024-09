Fußball-Liga in puncto Unwetter-Gefahr in Warteposition

Die drohenden Unwetter in Österreich könnten am Wochenende auch den Spielplan der Fußball-Bundesliga durcheinanderwirbeln. Am Samstag und Sonntag stehen jeweils drei Partien auf dem Programm - ob sie planmäßig durchgeführt werden können, ist noch offen, zumindest waren aber bis Donnerstagmittag keine Spielverschiebungen absehbar. Wie die Liga der APA mitteilte, sei man in ständigem Kontakt mit den Clubs und diversen Wetterstationen.

von APA