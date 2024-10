Schauspieler Colin Farrell ist beim Marathon in der irischen Hauptstadt Dublin mitgelaufen. Der 48-jährige Ire unterstützte damit eine Spendenaktion für eine Freundin, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Emma Fogarty sei einer der außergewöhnlichsten Menschen, die er jemals getroffen habe, sagte der Schauspieler ("The Penguin", "The Banshees of Inisherin") kürzlich dem Rundfunksender RTÉ.

von APA