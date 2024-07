Für 5.000 Euro alleine auf die Akropolis

Exklusive Touren für zahlende Touristen: Die Akropolis in Athen erweitert ihr Angebot auf private Besichtigungen außerhalb der Öffnungszeiten - für 5.000 Euro pro Besuch. "Das Akropolis-Erlebnis bietet den Besuchern nun die exklusive Möglichkeit, diesen perfekten architektonischen Ausdruck des griechischen Geistes privat zu genießen", so "Hellenic Heritage", wo die Touren unter dem Namen "The Acropolis Experience" angeboten werden.

von APA