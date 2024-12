Fünfte Verhandlungsrunde zum Handels-KV

Nach gewerkschaftlichen Protesten am vergangenen Freitag in Linz und am Samstag in Wien treffen einander Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter aus dem Handel am Dienstag zur fünften Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag (KV). Der KV gilt für mehr als 430.000 Angestellte in der heimischen Handelsbranche. Am 22. November konnten sich die Verhandler in der vierten KV-Runde nicht auf einen Abschluss einigen.

von APA