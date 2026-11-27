Die Lieder sind größtenteils im Rahmen der Albumaufnahmen entstanden und wie die anderen auf der Platte stilistisch breit gefächert. "Man möchte viele verschiedene Stilrichtungen haben - Rock, Dance, Country, Balladen und alles dazwischen", hatte Jagger (83) im Sommer im dpa-Interview gesagt.

Den Auftakt macht "Where There's A Will", ein stampfender Blues mit Mundharmonika. "Who You Callin' Crazy", bereits im Oktober als Single erschienen, ist eine launige Rocknummer mit dem britischen Jazz-Saxofonisten Courtney Pine. "Human Tide" ist eine gefühlvolle Ballade.

"Bad Luck Hideaway" ist ein Duett von Jagger und Richards (82) - bei den Stones eher eine Seltenheit. Am Schlagzeug zu hören ist - wie schon auf dem Albumsong "Hit Me In The Head" - der 2021 gestorbene Charlie Watts. Der Song war bereits als digitaler Bonustrack erhältlich, Anfang Oktober veröffentlichte die Band ihn zusammen mit der Single "Mr Charm" bei Streamingdiensten.

Mit "She Still Comes Around" enthält die Deluxe-Edition außerdem eine reduzierte, fast folkige Nummer, die nur von Gitarre getragen wird. Auch hier singen Jagger und Richards gemeinsam.

Wer "Foreign Tongues" schon besitzt, steht nun vor der schweren Entscheidung, ob er auch die erweiterte Fassung braucht. Immerhin: Wer das Album seinerzeit auf Platte gekauft hat, kann bei "Foreign Tongues, Loose Lips" zur Vinyl-Edition greifen. Sie enthält die fünf Songs auf einer eigenen LP, das Originalalbum liegt wiederum als CD bei. Die Variante auf Doppel-CD vereint die 14 Albumtracks und die fünf Zusatzsongs. Zudem gibt es digitale Formate.

Ob man die neuen Songs auch noch einmal live erleben kann, ist bisher offen. Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass die Stones 2027 wieder auf der Bühne stehen, hatte sich Jagger im Sommer vorsichtig hoffnungsvoll geäußert: "Ich würde gern sehr zuversichtlich klingen."

(S E R V I C E - https://rollingstones.com )