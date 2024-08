Fuchs im Olympia-Vorlauf über 100 m ausgeschieden

Für Leichtathlet Markus Fuchs ist am Samstag bei den Olympischen Spielen in Paris im Vorlauf über 100 m Endstation gewesen. Mit 10,59 Sekunden reichte es nur für den achten Platz in seinem Lauf. Eine langwierige Erkrankung im Vorfeld hatte den ÖLV-Rekordler die Form komplett verlieren lassen. "Die Leistung ist einfach nur sauschlecht. Ich habe mich so hergeplagt, die letzten Wochen waren einfach so hart für mich", sagte der 28-Jährige, der 66. wurde.

von APA