Der US-Amerikaner Taylor Fritz steht erstmals im Endspiel der ATP Finals. Der 27-Jährige bezwang am Samstag in Turin den Deutschen Alexander Zverev 6:3,3:6,7:6(3). Im Finale am Sonntag trifft der US-Open-Finalist auf den topgesetzten Favoriten Jannik Sinner oder Casper Ruud. Der Italiener und der Norweger stehen einander am Samstagabend (20.30 Uhr) im zweiten Semifinale gegenüber.

von APA