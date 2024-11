Im vergangenen Jahr sind 24.330 Opfer von familiärer Gewalt in Österreich in Einrichtungen betreut worden. 79 Prozent waren Frauen und Mädchen. 1.148 Personen - 571 Frauen und 577 Kinder - haben in den autonomen Frauenhäusern Unterschlupf gefunden. Es gibt aber immer noch Betroffene, die die Einrichtung nicht kennen, sagten Expertinnen und ein Experte bei einer Pressekonferenz in Wien. Viele erfahren von der Einrichtung erst durch Behörden wie das Sozialamt.

von APA