Frau im Bezirk Gänserndorf getötet

ZU APA0374 VOM 18.10.2024 - Polizei-Großeinsatz in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf am Freitag, 18. Oktober 2024. Im Gebiet der Stadtgemeinde war eine Bluttat entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Im Bild: Polizeikontrollen in Zistersdorf am Freitag, 18. Oktober 2024.