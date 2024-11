Franzose Noel siegt bei ÖSV-Schlappe in Levi

Clement Noel hat den ersten Weltcup-Slalom der Saison in Levi überlegen gewonnen. Der französische Olympiasieger baute seine Halbzeitführung am Sonntag noch aus und siegte 0,80 Sek. vor dem im zweiten Lauf entfesselten Norweger Henrik Kristoffersen. Das ÖSV-Team floppte vor dem anstehenden Heimrennen in Gurgl. Adrian Pertl wurde beim schlechtesten Slalom-Abschneiden seit Madonna im Dezember 2021 als 15. bester Österreicher. Manuel Feller fädelte im zweiten Durchgang ein.

von APA