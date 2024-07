Frankreichs Minimalisten nach Elferschießen im Halbfinale

Ohne Glanz und dank Nerven vom Elfmeterpunkt sind Frankreichs Minimalisten ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingezogen. Der Vize-Weltmeister gewann am Freitag das von Taktik und Sicherheit geprägte Viertelfinale gegen Portugal nach ereignisarmen und torlosen 120 Minuten mit 5:3 im Elfmeterschießen. Im Halbfinal-Schlager trifft die "Equipe Tricolore" am Dienstag (21.00 Uhr) in München auf Spanien.

von APA