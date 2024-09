Francis Ford Coppola: US-Republik vor ihrem Ende

Regisseur Francis Ford Coppola ("Der Pate") sieht die USA in der derzeitigen Staatsform vor ihrem Ende. "Heute ist Amerika Rom, und es steht kurz davor, die gleiche Erfahrung zu machen, aus den gleichen Gründen, wie Rom seine Republik verlor und mit einem Kaiser endete", zitierte das US-Magazin "The Hollywood Reporter" den 85-Jährigen am Montag in New York, wo sein neuer Film "Megalopolis" gezeigt wurde. In Österreich hat der Film Kinostart am 26. September.

von APA