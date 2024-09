FPÖ-Wahlkampfauftakt in Graz zwischen Trump und Oberkrainer

Mit einer Mischung aus Trump-Rally und Oberkrainer-Show ist am Samstag die FPÖ offiziell in den Wahlkampf gestartet. Erwarteter Star des von den Blauen inszenierten Großereignisses in der Messe Graz war natürlich Parteichef und Spitzenkandidat Herbert Kickl. Aber auch Steiermark-Wahlkampf wurde schon etwas geübt. So stellte Landesparteichef Mario Kunasek abermals den Landeshauptmann-Anspruch - freilich unter einem Bundeskanzler Kickl, wie er es sich wünschte.

von APA