Flughafen Wien will 2026 über dritte Piste entscheiden

Der Flughafen Wien will im Jahr 2026 die Entscheidung für oder gegen den Bau der dritten Start-und Landebahn treffen. Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen machen seit Jahren mobil gegen die geplante Piste. "Wir haben in den nächsten 12 Monaten viel Arbeit vor uns", sagte Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Der Airport wartet derzeit noch auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) zu dem Projekt.

von APA