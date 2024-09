Flughafen Wien verbuchte Rekordsommer

Der Flughafen Wien hat in den Sommermonaten Juli und August einen Passagierrekord verbucht. Insgesamt 6,7 Millionen Menschen kamen am Standort in Schwechat an oder reisten von dort ab, teilte der Airport in einer Aussendung am Donnerstag mit. Der August war demnach mit 3,3 Millionen Reisenden der passagierstärkste Monat in der 70-jährigen Flughafengeschichte, er lag um 5,7 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.

von APA