Flughafen Wien klagt Klimaaktivisten auf 36.000 Euro

Die angekündigte Millionenklage des Flughafen Wien gegen die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" fällt nun doch deutlich geringer aus. Der Airport klagt zwölf Klimaaktivisten zivilrechtlich für Störaktionen am 24. und 27. Juli auf 36.000 Euro. 3.000 Euro werden für die Aktion am 24. Juli gefordert, der Rest für die Aktion am 27. Juli - aufgrund von "Beschädigungen, Verunreinigungen und Behinderungen im Rahmen der unangemeldeten Demonstration", so der Flughafen Wien.

von APA