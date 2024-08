Flammen, Hits und Mega-Screen: Adele begeisterte in München

Beim ersten von zehn Auftritten in der eigens für den britischen Superstar gebauten Arena samt angeschlossenem Volksfest lief bis auf einen Wolkenbruch unmittelbar vor dem Konzert alles glatt. Das Wetter sorgte für einen etwas verspäteten Beginn und eine "Garderobenänderung" bei der Britin, die mit einem Dior-Kleid samt meterlanger Schleppe erschien. Weil diese durch den Regen zu schwer geworden war, ließ Adele die Schleppe noch vor dem zweiten Song ("Rumour Has It") abnehmen. Das Bob-Dylan-Cover "Make You Feel My Love" fehlte ebenso im Programm wenig wie - überraschend - "Chasing Pavements", das Adele seit 2017 nicht mehr live performte. Die Fans zeigten sich von dem Star, dem neuen Konzept und auch vom perfekten Sound begeistert. Zwei Mal regnete es Konfetti, ein Feuerwerk an Ende durfte auch nicht fehlen.

Das Pop-Up-Stadion - komplett auf Adeles Bedürfnisse zugeschnitten und komplett schwarz-weiß im Adele-Look gehalten - bietet Platz für 73.000 Menschen und ist in der Form an ein Amphitheater angelehnt, um von allen Plätzen aus eine möglichst gute Sicht zu ermöglichen. Dominiert wird es von einer 220 Meter langen und 17 Meter hohen LED-Wand, laut Veranstaltern die größte der Welt. Ein Laufsteg und ein Rundweg bringen Adele näher zu ihren Fans.

Diese folgten dem Ruf der Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Gewinnerin trotz Ticketpreisen von teils mehr als 400 Euro und kamen aus der ganzen Welt nach München - aus Schweden und Südafrika, Kalifornien und Chile. Auch Fans aus Österreich erlebten die Premiere. Denn die seit Monaten laufende Werbemaschinerie versprach nicht nur eine gigantische Konzertshow, sondern auch ein ganz besonderes Drumherum: Außen vor dem Stadion lockte noch die "Adele World" zum Zeitvertreib vor und nach dem Konzert.

Es ist eine Art Volksfest, bei dem vieles an das Oktoberfest erinnert: So gibt es etwa ein Riesenrad und ein Kettenkarussell, Blasmusik und selbst Freibier aus einem Fass, das von einer festlich geschmückten Brauerei-Kutsche gebracht und von Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner gekonnt mit zwei Schlägen angezapft wird. Dass sie selbst gerne Bier trinke, erzählte Adele dann auch beim Konzert dem Publikum.

Die Stadt München, die sich finanziell nicht an den Kosten im dreistelligen Millionenbereich beteiligt, verspricht sich von der Konzertreihe eine Goldgrube: Mehr als eine halbe Milliarde Euro sollen Adeles Shows der Region bringen - durch Einnahmen in der Gastronomie, in Hotels, aber auch durch die Miete des Messegeländes.

In der Adele World finden sich neben den bayerischen auch britische Elemente, oft mit Bezügen zu Adeles Karriere und ihren Vorlieben. So gibt es eine typisch rote Telefonzelle, wie sie auch in einem Adele-Video vorkommt, und den Nachbau des Pubs, in dem Adele ihre ersten Auftritte hatte. Ihre Lieblingsdrinks werden auch ausgeschenkt. Und bei vielen Details habe sich Adele persönlich eingebracht, hört man aus Veranstalterkreisen. So sei es ihr etwa wichtig gewesen, dass eine der Gondeln des Riesenrades auch für Rollstuhlfahrer zugänglich gemacht wird.

Doch die ganze aufwendige Anlage soll nach dem letzten Konzert Ende August umgehend abgebaut werden - unwiederbringlich. "Never before und never again - es gibt diese Show nur hier, nur in München und nur in dieser Form", hatte Veranstalter Marek Lieberberg versichert.