Die Reihe an Forderungen an die nächste - wohl noch länger nicht fixierte - Regierung aus der Wirtschaft setzt sich fort. So zeigt eine Umfrage des KSV1870 unter 1.300 Firmen, dass es den Unternehmen dabei nicht mehr nur um die Lösung von "alten Klassikern" wie der Senkung von Lohnnebenkosten, Steuern und Bürokratie geht. Es brauche auch Lösungen für "drängende, aktuelle, dazugekommene Probleme". Dabei geht es etwa um Reformen des Arbeitslosengeldes und des Bildungssystems.

von APA