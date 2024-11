Finale Woche der UNO-Klimakonferenz in Baku startet

Die UNO-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan startet am Montag in die finale Woche. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), die nun in die Verhandlungen in Baku eintreten wird, sieht die diesjährige COP unter "besonders schwierigen" Vorzeichen. Bei den folgenden Gesprächen auf politischer Ebene warten jedenfalls zahlreiche ungelöste Fragen, denn in der ersten Woche wurden kaum Fortschritte erzielt.

von APA