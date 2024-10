Mit der Erörterung mehrerer Gutachten ist am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen rücksichtslosen Autoraser fortgesetzt worden, der sich in der Nacht auf den 9. Dezember 2023 einer Polizeikontrolle entzogen und der Exekutive eine wilde Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert hatte. Dabei baute der 35-Jährige mehrere Unfälle, zwei Personen wurden schwer verletzt. Der Angeklagte war beim Prozessauftakt Mitte Juli zum Tötungsvorsatz nicht geständig.

von APA