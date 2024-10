Filmfestival Viennale startet am Abend seine 62. Ausgabe

Die Viennale startet am Donnerstagabend in ihre 62. Ausgabe. Der Startschuss für Österreichs größtes Filmfestival fällt traditionell im Wiener Gartenbaukino, wo Leos Carax' 42 Minuten kurzes, assoziatives Selbstporträt "C'est pas moi" zu sehen ist. Als Abschlussfilm hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi hingegen Mati Diops Raubkunst-Dokumentaressay "Dahomey" gewählt - immerhin 68 Minuten lang. Der Streifen ist am 29. Oktober im Rahmen der Abschlussgala zu erleben.

von APA