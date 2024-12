In die Öffentlichkeit gedrängt hat sich Tom Waits noch nie, aber in den vergangenen Jahren hat sich der US-Musiker sogar für seine Verhältnisse außergewöhnlich rar gemacht. 2011 erschien sein bisher letztes Album "Bad As Me", 2021 spielte er eine Nebenrolle in dem Film "Licorice Pizza". Auch Konzerte oder Interviews hat Waits, der am Samstag (7. Dezember) 75 Jahre alt wird, schon seit längerem nicht mehr gegeben.

von APA