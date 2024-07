Film-Professor riet Laura Dern von David-Lynch-Film ab

Oscar-Preisträgerin Laura Dern ("Marriage Story") wurde eigenen Angaben zufolge einst wegen eines Filmdrehs von der Uni geworfen. "Ich war 17 und so aufgeregt, an die UCLA zu kommen", berichtete die heute 57-Jährige im Podcast "Where Everybody Knows Your Name". Nach nur zwei Tagen an der University of California in Los Angeles - kurz UCLA - sei ihr jedoch eine Rolle in David Lynchs Psychothriller "Blue Velvet" angeboten worden. "Ich war überglücklich", schilderte Dern.

von APA