Fico: Westen mitschuldig an andauerndem Ukraine-Krieg

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat dem Westen eine Mitschuld daran gegeben, dass in der Ukraine noch immer kein Frieden in Sicht sei. "Das ist ein Krieg, der mit einem Völkerrechtsbruch durch Russland begonnen hat. Aber heute unterstützt der Westen die Fortsetzung des Kriegs, um damit Russland in die Knie zu zwingen", sagte der Sozialdemokrat dem Nachrichtensender TA3. Ein NATO-Beitritt Kiews könnte zu einem Drittem Weltkrieg führen, warnte Fico zudem.

von APA