Feuer am Turm von Kathedrale in Rouen in Frankreich

Am Spitzturm der gotischen Kathedrale im französischen Rouen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes sei bisher unbekannt, schrieb Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol am Donnerstag im Onlinedienst X. An dem Turm waren laut Bericht eines AFP-Korrespondenten dicke Rauchschwaden zu sehen.

von APA