Festnahme nach Anschlägen auf Frankreichs Bahnnetz

Die französischen Behörden haben wegen der Anschläge auf das Schnellzugnetz am Tag der Olympia-Eröffnung einen Linksextremisten festgenommen. Dies teilte Innenminister Gerald Darmanin am Montag mit. Es ist die erste Festnahme in diesem Zusammenhang, die öffentlich mitgeteilt wurde. Am Freitag waren durch Brandanschläge auf das französische Bahnnetz kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken lahmgelegt worden.

von APA