Fendrich und Co. appellieren an Wählerinnen und Wähler

Knapp drei Wochen vor der Nationalratswahl ruft eine Reihe von Persönlichkeiten unter dem Motto #DeinMeinUnserÖsterreich dazu auf, am 29. September wählen zu gehen. Mit Videobotschaften in Form von persönlichen Video-Anrufen wenden sie sich etwa Rainhard Fendrich, Adele Neuhauser, Conchita Wurst oder Lilian Klebow an Wahlberechtigte.

von APA