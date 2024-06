Fendrich statt Sisi: "I am from Austria" vor Schönbrunn

Am 3. und 4. Juli jenes Jahres, in dem Rainhard Fendrich seinen 70. Geburtstag feiert, wird das Musical von Titus Hoffmann und Christian Struppeck vom Uraufführungsregisseur Andreas Gergen für die imperiale Kulisse inszeniert. Seit 2017 hat das Stück nicht nur in Wien begeistert, sondern war auch in Japan erfolgreich. Nun werden knapp zwei Dutzend der Fendrich-Hits wie "Macho Macho", "Es lebe der Sport" oder "Strada del Sole" vor Wiener Schlosshintergrund semikonzertant zu hören sein. "'I am from Austria' ist eine liebevolle Hommage an Österreich und daher wie geschaffen für eine Aufführung vor dem Schloss Schönbrunn", zeigte sich Christian Struppeck, Librettist und Intendant der VBW-Musicalsparte, überzeugt.

