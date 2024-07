FBI: Trump-Attentäter war 20-Jähriger aus Pennsylvania

Durch die Schüsse war Trump nach eigenen Angaben am Ohr verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden außer dem mutmaßlichen Schützen zudem ein Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt. Trump landete unterdessen in New Jersey bei New York. Sein Wahlkampf-Team veröffentlicht ein Video auf X, das ihn beim Verlassen seines Flugzeugs zeigt.

Der Angriff ereignete sich, als Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania gerade mit seiner Rede begann. Nach den Schüssen rissen Beamte des Secret Service den Ex-Präsidenten zu Boden und brachten ihn schließlich in Sicherheit. Nach Angaben des Secret Service hatte der Angreifer mehrere Schüsse "von einer erhöhten Position" außerhalb des Versammlungsortes abgefeuert. Der Schütze sei daraufhin "neutralisiert" worden.

Die Polizei von Pennsylvania erklärt, vordringlich sei das Motiv des Täters zu ermitteln. Außerdem müsse schnell geklärt werden, ob es andere Beteiligte gegeben habe. Die Ermittlungen könnten Tage, Wochen oder Monate dauern.