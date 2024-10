Fast die Hälfte aller Privatjetflüge finden im Sommer statt

Alleine auf den beiden 2023 untersuchten österreichischen Flughäfen in Salzburg und Klagenfurt gab es mehr als 5.650 Landungen von Privatjets, wobei in der Mozartstadt 4.511 und in Klagenfurt 1.148 Flugzeuge ankamen. Salzburg belegte mit der hohen Zahl an Landungen den zehnten Platz unter den 45 untersuchten Flughäfen in Europa. Besonders in der Zeit der Salzburger Festspiele sei der Privatjet-Verkehr merklich angestiegen. In Klagenfurt verursachten Privatjets laut Greenpeace-Analyse in den Sommermonaten mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen innerhalb von nur vier Monaten. Greenpeace fordert deshalb einmal mehr ein EU-weites Verbot von Privatjets.

"Während die Menschen in Europa mit den katastrophalen Auswirkungen des Dürre- und Hochwassersommers zu kämpfen haben, jetten Superreiche sorglos durch Europa und nehmen Kurs auf europäische Sommerhotspots. Das muss ein Ende finden", sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace.

Fast die Hälfte aller analysierten Flüge (42,6 Prozent) fanden in der Urlaubssaison zwischen Juni und September statt. Das führte zu 41,6 Prozent der CO2-Emissionen des gesamten Jahres. Auch die Ankünfte in beliebten Sommerdestinationen haben sich laut der Analyse in den Sommermonaten im Vergleich zur Nebensaison verdoppelt. Im Juli sind sie im Durchschnitt sogar um 250 Prozent gegenüber Jänner gestiegen. Fast zwölf Prozent aller analysierten Privatflüge legten in der Luft weniger als 250 Kilometer zurück. Die NGO plädierte dafür, solch kurze Distanzen im klimafreundlichen Zug zurückzulegen.