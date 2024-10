Fast 100 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Nigeria

Nach der Explosion eines Benzintankwagens in Nigeria sind Polizeiangaben zufolge mindestens 94 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere Personen seien verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder, sagte Polizeisprecher Lawan Shi"isu Adam. Der Fahrer des Lkws habe in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Majiya im nördlichen Bundesstaat Jigawa die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

von APA