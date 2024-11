Eine Familienfeier in einem Wiener Lokal ist Samstagabend aus dem Ruder gelaufen und hat mit einem alkoholisierten Mann in Haft und verletzten Polizisten geendet. In einer Bar im Bezirk Landstraße trafen sich Verwandte für eine Party, als es zu einem lautstarken Streit gekommen ist. Die Stimmung heizte sich immer weiter auf und die Polizei wurde zur Schlichtung gerufen, nachdem sich ein 38-jähriger Mann mehrfach weigerte, das Lokal auf Wunsch seiner Familie zu verlassen.

von APA