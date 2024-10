Fabio Ingolitsch übernimmt Traineramt in Altach

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat einen Nachfolger für Joachim Standfest gefunden. Wie die Vorarlberger am Mittwoch mitteilten, bekleidet ab sofort Fabio Ingolitsch das Amt des Cheftrainers. Der 32-Jährige coachte seit Sommer die U21 des FC Zürich, davor betreute der aus der Red-Bull-Trainerschmiede stammende Salzburger in der Saison 2022/23 den FC Liefering. Ingolitsch wird um 13.30 Uhr in Altach bei einem Medientermin präsentiert.

von APA