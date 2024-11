Eine Analyse der Daten der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien deutet laut einem Meinungsforschungsinstitut und einer Wahlaufsichtsbehörde auf weit verbreiteten Wahlbetrug hin. Das US-Institut Edison Research erklärte am Freitag, die Abweichungen zwischen seiner eigenen Wahlprognose und den offiziellen Ergebnissen könne "nicht durch normale Schwankungen erklärt" werden. Demnach war die Abweichung von den erwarteten Ergebnissen in den ländlichen Gebieten am stärksten.

von APA