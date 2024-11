Nachdem die deutschen Autobauer die Prognosen abgesenkt haben, verstärken sich die Sorgen der heimischen Zulieferbranche massiv. Die Industrie und österreichische Gesamtwirtschaft sind schließlich schon das zweite Jahr in einer Rezession. "Es ist kein Ende der Fahrzeugindustrie, aber es ist eine Delle drinnen, die global betrachtet werden muss", so Branchenexperte Günther Apfalter auf Ö1. Auch in Österreich brauche es Maßnahmen - vor allem nur mehr moderate Lohnsteigerungen.

von APA